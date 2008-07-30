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۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

ترجمه‌ای از هاینریش بل در رادیو نقد می‌شود

داستان "بچه ها هم غیر نظامی اند" نوشته هاینریش بل در رادیو فرهنگ خوانده و نقد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هاینریش بل - نویسنده آلمانی - در داستان "بچه ها هم غیرنظامی اند" به روایت دو دیدگاه می پردازد و از بازندگان و برندگان جنگ می گوید. در پایان داستان مخاطب متوجه می شود که هر دو طیف به نوعی بازنده اند.

نویسنده که جنگ را از نزدیک تجربه کرده است، می کوشد در این اثر نمایی از حقارت ها و دهشتناکی جنگ را ترسیم کند.

"بچه ها هم غیر نظامی اند" (ترجمه فرهاد سلمانیان) روز جمعه 11 مرداد به وسیله جواد عاطفه - منتقد ادبی - در برنامه "یک عصر، یک داستان" خوانده و نقد می شود.

این برنامه جمعه ها به سردبیری رسول آبادیان، تهیه کنندگی فیروز سراب و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری از ساعت 13.30 تا 14 از رادیو فرهنگ پخش می شود.

کد مطلب 724094

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