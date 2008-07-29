هنوز زود است برای قهرمانی آسیا قول بدهم / آمده ام تا کار را تمام کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته پس از دیدار این تیم با تیم ویند امارات با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازیکنان جدید پرسپولیس با وجود اینکه از این تیم دور بودم با نظر من جذب شده اند و در کل تیم خوبی برای امسال بسته شده است.

وی در مورد تیم فوتبال ویند نیز گفت: تیم ویند نیز با اینکه تیمی آماتور در امارات محسوب می شود اما فوتبالیست های بسیار خوبی دارد که این نشان می دهد کشور ایران در تمام دنیا دارای فوتبالیست هایی با قابلیت های بسیار بالاست. وجود همین استعدادها کشور ایران را در رشته ورزشی فوتبال متمایز از دیگر کشورهای آسیایی می کند.

سرمربی سرخپوشان پایتخت در مورد بازی شاگردانش مقابل تیم ویند گفت: پرسپولیس قهرمان ایران و یکی از حرفه ای ترین تیمهای ایرانی است و باید هم چهار گل و حتی بیشتر به ویند بزند.

افشین قطبی در مورد دلایل بازگشت خود به ایران و ارتباط این بازگشت با تغییر کادر مدیریتی باشگاه گفت: کاشانی دوست خوب من بوده و هست و رفتن من از ایران نیز به هیچ عنوان ربطی به مدیریت تیم نداشت. بازگشت من هم در لحظات آخر اتفاق افتاد.

وی اضافه کرد: علی آبادی، مصطفوی، هدایتی و کریم باقری با من تماس گرفتند و خواستار بازگشتم شدند. حتی مردم ایران در استرالیا با پیم فربیک صحبت کرده بودند و خواستار حضور مجدد من در ایران شده بودند. بنابراین دلیل اصلی من برای بازگشت هواداران پرسپولیس و مردم ایران بودند. ضمن اینکه کار من در ایران تمام نشده بود. من برگشته ام تا کار نیمه تمام خود را تمام کنم.