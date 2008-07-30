به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، دکتر محسن بلال وزیر ارتباطات سوریه با علی عبده احمد وزیر ارتباطات اریتره در دمشق در زمینه روابط دو جانبه میان دو کشور و همکاریهای مشترک جهت تثبیت نقش رسانه های گروهی در تبیین چهره اسلام دیدار و گفتگو کردند.

دکتر محسن بلال با اشاره به همبستگی میان مسلمانان و فعالیتهای مشترک برای مبارزه با تعرضات معاصر به نقش برجسته تمدن اسلام در اشاعه عدالت و صلح اشاره کرد.

وی در ادامه حقوق مشروع امت اسلام را در تبیین اندیشه‌های اسلامی و موازین این دین ضروری خواند.

وزیر ارتباطات سوریه با بیان این نکته که رسانه‌های گروهی وظیفه دارند تا از مسائل امت اسلام دفاع کنند، افزود: همکاریهای دو جانبه سوریه با ارتیره در زمینه تبادل افکار و برنامه های مختلف از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار است.

وزیر ارتباطات اریتره نیز در ادامه توسعه همکاری و ارتباط میان دو کشور را حائز اهمیت خواند و بر تولیدات مشترک برنامه‌ها و سریالهای مختلف تأکید کرد.