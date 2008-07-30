۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

نقش رسانه‌های گروهی در تثبیت چهره اسلام تبیین شدند

در پی دیدار وزیر ارتباطات سوریه با وزیر ارتباطات اریتره در دمشق دو کشور نقش رسانه‌های گروهی را در تثبیت چهره اسلام حائز اهمیت خوانده و بر ارائه مبانی اسلام تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، دکتر محسن بلال وزیر ارتباطات سوریه با علی عبده احمد وزیر ارتباطات اریتره در دمشق در زمینه روابط دو جانبه میان دو کشور و همکاریهای مشترک جهت تثبیت نقش رسانه های گروهی در تبیین چهره اسلام دیدار و گفتگو کردند.

دکتر محسن بلال با اشاره به همبستگی میان مسلمانان و فعالیتهای مشترک برای مبارزه با تعرضات معاصر به نقش برجسته تمدن اسلام در اشاعه عدالت و صلح اشاره کرد.

وی در ادامه حقوق مشروع امت اسلام را در تبیین اندیشه‌های اسلامی و موازین این دین ضروری خواند.

وزیر ارتباطات سوریه با بیان این نکته که رسانه‌های گروهی وظیفه دارند تا از مسائل امت اسلام دفاع کنند، افزود: همکاریهای دو جانبه سوریه با ارتیره در زمینه تبادل افکار و برنامه های مختلف از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار است.

وزیر ارتباطات اریتره نیز در ادامه توسعه همکاری و ارتباط میان دو کشور را حائز اهمیت خواند و بر تولیدات مشترک برنامه‌ها و سریالهای مختلف تأکید کرد.

کد مطلب 724142

