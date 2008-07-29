آب شرب در لرستان جیره بندی نشده است

ایرج دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، ضمن تکذیب خبر جیره بندی آب که توسط خبرگزاری فارس انتشار داده شده بود، خواستار تنویر افکار عمومی در این زمینه شد .

وی اظهار داشت: این شرکت به منظور رفع کمبود آب در برخی از نقاط شهر خرم آباد که ناشی از کاهش آب دهی سراب های اصلی شهر در اقدامی ضربتی نسبت به حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب، استقرار دستگاه حفار برای حفر یک حلقه چاه دیگر، اجرای 4 کیلومتر خط انتقال آب در مناطق گلدشت و فلک الدین، تهیه و استقرار 9 دستگاه دیزل ژنراتور و چهار دستگاه چنج آور برای جلوگیری از قطع برق کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ضمن اعتراض به انتشار این خبر توسط یکی از خبرگزاریها یادآور شد: جیره بندی آب در دستور کار این شرکت نبوده و این خبر را تکذیب می کنم.

دالوند با اشاره به کمبود آب در برخی شهرهای استان، خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 15 میلیارد ریال صرف رفع کمبود آب در شهرهای خرم آباد ، کوهدشت و نورآباد شده است.