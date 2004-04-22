اول راي اعتماد به ترميم كابينه ؛ سپس لايحه برنامه چهارم توسعه

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، مجلس شوراي اسلامي از يكشنبه ششم تا چهارشنبه دهم ارديبهشت علاوه بربررسي برنامه نامزدهاي معرفي شده از سوي رييس جمهوربراي تصدي دو وزارتخانه كار واموراجتماعي و اقتصاد و دارايي باحضور رييس جمهور و دو نامزد معرفي شده ؛ لايحه برنامه چهارم توسعه را در دستور كار خوددارد . دو لايحه مهم را در دستور كار خود دارد.



بنابراين گزارش ، ادامه رسيدگي به گزارش شوردوم كميسيون مشترك درمورد لايحه مبارزه باجرم پول شويي و بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مهمترين دستوركار مجلس شوراي اسلامي در دوهفته آينده است .

براساس آيين نامه داخلي ؛ مجلس از اين تاريخ به صورت سه شيفت و به جز روزهاي تعطيل درصحن علني ، برنامه چهارم را بررسي خواهد كرد . پيش بيني مي شود بررسي برنامه چهارم توسعه در صحنه علني دو هفته به طول انجامد .



گفتني است ؛ كميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه از روز 24 فروردين، كار خود را در قالب سه‌ كميته اقتصادي، اجتماعي و عمومي آغاز كرده است .