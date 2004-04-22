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۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۱۲

مجلس يكشنبه ششم ارديبهشت تصميم مي گيرد ،

اول راي اعتماد به ترميم كابينه ؛ سپس لايحه برنامه چهارم توسعه

مجلس شوراي اسلامي يكشنبه ششم ارديبهشت پس از بررسي برنامه نامزدهاي معرفي شده از سوي رييس جمهوربراي تصدي دو وزارتخانه كار و اقتصاد لايحه برنامه چهارم توسعه را در دستور كار خوددارد .

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، مجلس شوراي اسلامي  از  يكشنبه ششم  تا چهارشنبه دهم ارديبهشت علاوه بربررسي برنامه نامزدهاي معرفي شده از سوي رييس جمهوربراي تصدي دو وزارتخانه كار واموراجتماعي و اقتصاد و دارايي باحضور رييس جمهور و دو نامزد معرفي شده ؛ لايحه برنامه چهارم توسعه را در دستور كار خوددارد .  دو لايحه مهم را در دستور كار خود دارد. 

بنابراين گزارش ، ادامه رسيدگي به گزارش شوردوم كميسيون مشترك درمورد لايحه مبارزه باجرم پول شويي و بررسي لايحه  برنامه چهارم توسعه ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مهمترين دستوركار مجلس شوراي اسلامي در دوهفته آينده است .

براساس آيين نامه داخلي ؛  مجلس از اين تاريخ به صورت سه شيفت و به جز روزهاي تعطيل درصحن علني ،  برنامه چهارم را بررسي خواهد كرد. پيش بيني مي شود بررسي برنامه چهارم توسعه در صحنه علني دو هفته به طول انجامد .

گفتني است ؛ كميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه از روز 24 فروردين، كار خود را در قالب سه‌ كميته اقتصادي، اجتماعي و عمومي آغاز كرده است .

کد مطلب 72417

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