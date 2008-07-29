سه ملی پوش شنا به پکن اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد علیرضایی" که بیستم تیرماه به عنوان نخستین شناگر تاریخ ایران جواز شرکت در المپیک را بدست آورد، نماینده کشورمان در مسابقات 100 متر قورباغه این رویداد بزرگ خواهد بود. همچنین فدراسیون شنا به پاس امتناع "محمد بیداریان" در رقابت با شناگر رژیم صهیونیستی در کرواسی در رقابتهای 100 و 200 متر آزاد ، این شناگر با اخلاق کشورمان را برای تشویق و تماشای این رویداد بزرگ و کسب تجربه به المپیک پکن اعزام می کند.

سیروس سعید شناگر 17 ساله تیم ایران در آخرین مرحله مسابقات ورودی المپیک در کرواسی نیز از سوی IOC (کمیته بین المللی المپیک) به المپیک پکن 2008 دعوت شد. کمیته تشکیلاتی بازیهای پکن از شناگران مستعد کمتر از 18 سال که در مسابقات ورودی المپیک شرکت کرده اند و نام آنها در لیست "وایلد کارت" وارد شده است و موفق به کسب سهمیه نشده اند به عنوان میهمان و شرکت کننده در کمپ های تمرینی بازیها دعوت به عمل آورده است.

به این ترتیب 3 شناگر از کشورمان راهی پکن محل برگزاری بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک خواهند شد. محمد علیرضایی، محمد بیداریان و سیروس سعید دوازدهم مرداد ماه جاری به همراه بهزاد مهدی خبازیان سرمربی تیم ملی شنا و دکتر علیرضا رمضانی سرپرست گروه عازم پکن می شوند.