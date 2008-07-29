امضاء قرارداد خرید 35 دستگاه موتور لکوموتیو ملی

به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی امروز در این مراسم گفت: فروش 35 دستگاه موتور 12 سیلندر D87 به توان نامی هزار کیلو وات در شرایط ISO 3046 به منظور نصب و راه اندازی بر روی لکوموتیو مانوری هیتاچی موضوع عقد این قرارداد است.

حسن زیاری افزود: ارزش این قرارداد 10 میلیارد تومان است که در سه مرحله به ترتیب 55 درصد، 75درصد و 100 درصد از قطعات لکوموتیو داخلی سازی می شود.

وی ادامه داد: اولین موتور در مهر ماه 1389 تحویل و مابقی طبق جدول زمان بندی تا آذرماه 1390 تحویل داده خواهد شد.

زیاری ابراز داشت: تامین لکوموتیو یکی از گلوگاه های صنعت ریلی در کشور است و بخش عمده ای از تاخیر قطارهای مسافری که مردم با آن مواجه هستند به دلیل کمبود و خرابی لکوموتیو اتفاق می افتد.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیتی که آمریکا برای تامین لکوموتیو برای ایران ایجاد کرده است، تامین ناوگان به یکی از مسائل عمده شرکت راه آهن تبدیل شده است.

در ادامه این مراسم نیز رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت: این پروژه با تاکید زیاد وزیر صنایع و معادن اجرایی شده است و تاکنون 6 میلیارد تومان برای طراحی آن هزینه شده است که امیدواریم با شروع ساخت این پروژه هزینه های انجام شده به بار بنشیند.

احمد قلعه بانی تصریح کرد: تاکید دولت نهم بر انجام سرمایه گذاری در بخش صنایع نوین و صنایعی که دیگر بخشها تمایلی به سرمایه گذاری در آن ندارند، به منظور توسعه صنایع خاص جزو اولویتهای دولت نهم است.