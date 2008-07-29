17 مجوز صنعتى در سه ماهه ابتدایی امسال در قشم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، عزت الله گلکار، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کسب رتبه دوم جذب اعتبار در استان هرمزگان توسط سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفته که نشان دهنده فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری و افزایش شاخصها های سهولت کار در این بخش است.

وی بیان داشت: 10 مورد از این مجوزها تاکنون ضمن دریافت زمین با کاربری صنعتی با 162 هزار و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی 172 نفر در حال انجام اقدام جهت اخذ مجوز ساخت است.

گلکار افزود: مبلغ 105 میلیارد تومان در سال 86 به عنوان متقاضی به کارگروه اشتغال استان معرفی شد که اغلب طرحها در این کارگروه مصوب و به بانک ارجاع شد که 24 میلیارد تومان توسط بانک عامل تایید و حدود 12 میلیارد تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

معاون صنایع سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: عواملی همچون راه اندازی فاز اول اتوبان خلیج فارس و آفاز عملیات احداث فازهای بعدی اتوبان از قشم تا محل پل خلیج فارس از یکسو و توسعه فعالیتها در بخش صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی از سوی دیگر مسیر توسعه سرمایه گذاری قشم را هموارتر از گذشته کرده است.

وی افزود: با راه اندازی خط لوله گاز در خشکی، صنایع فعال در این جزیره می توانند از این سوخت ارزان بهره برداری کرده و همچنین احداث تانک فارها و سوخت رسانی و توسعه میدانهای نفتی و گازی در محدوده جزیره قشم که در دست بررسی و اجراست جایگاه مناسبی را در جهت جذب بیشتر سرمایه گذاران فراهم می کند.

گلکار با اشاره به رایزنی های متعدد با سرمایه گذاران چینی، پاکستانی، هندی و اماراتی جهت احداث واحدهای صنعتی در زمینه تولید سیمان و فولاد یادآور شد: در آینده ای نزدیک به توافقات نهایی متعددی دست خواهیم یافت که با توجه به فرصتهایی که امروز در بخش صنعت قشم ایجاد شده به طور حتم قشم در آینده میزبان دهها و صدها واحد صنعتی فعال و پویا در خود خواهد بود.