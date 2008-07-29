علی‌اصغر قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با‌توجه به گرمای شدید در استان خوزستان و افزایش سفر به کنار رودخانه ها در فصل تابستان، یک گروه ویژه برای انجام عملیات نجات و یک پایگاه امداد و نجات در کنار بستر رودخانه گرگر و جنب اثر باستانی بند‌میزان شهرستان شوشتر راه‌اندازی شده است.

فرماندار شهرستان شوشتر دلیل عمده غرق شدن افراد در رودخانه گرگر را ناآشنایی آنان به فن شنا دانست.

وی با بیان اینکه حلقه‌های مورد نیاز برای انجام عملیات نجات برای گروه و پایگاه نجات در نظر گرفته شده است، افزود: از مسافران و هموطنانی که قصد شنا در رودخانه را دارند در خواست می کنیم تا با توجه به تابلوهای شنا ممنوع در کنار رودخانه‌ها، مناطق مجاز و ایمن را برای شنا کردن انتخاب کنند.

قوچانی تاکید کرد: در تابستان گذشته600 نفر در کشور بر اثر غرق ‌‌شدگی جان خود را از دست دادند و این درحالی است که استان خوزستان با 81 مورد بعد از استان مازندران بیشترین آمار مرگ ناشی از غرق‌شدگی را در تابستان سال گذشته داشته است.