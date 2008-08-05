خوشبو کننده های هوا دارای مواد سمی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیکاگو تریبون، استفاده از انواع خوشبو کننده های هوا و پارچه و لباس دارای موا شیمیایی و بعضا سمی هستند .

به همین دلیل توصیه می شود درمکانهای سر بسته به خصوص در مورد لباس و اتاق کودک به هیچ وجه از خوشبو کننده استفاده نشود.

حتی استفاده از صابون و کرم های عطری نیز برای اطفال توصیه نمی شود زیرا ممکن است در ابتدا منجر به حساسیتهای پوستی و واکنشهای خفیف بدن و با گذشت زمان منجر به مشکلات تنفسی شود.

استفاده از چنین محصولاتی که دارای خوشبو کننده ها هستند حتی اگر مداوم و هر روز نباشد و در هفته یک یا دو بار استفاده شود فرد را در معرض عوارض و بیماریهای مختلفی قرار می دهد.

بررسی ها نشان می دهد عوارض پوستی و تنفسی ناشی از مصرف انواع خوشبو کننده ها به طور مداوم بین 30 تا 50 درصد می باشد.