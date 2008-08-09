تاثیر سالن در جذب مخاطب بیشتر از خود فیلم شده است

این منتقد درباره کیفیت سالنهای سینما در جذب تماشاگر به خبرنگار مهر گفت: سالنهای سینما با هم در رقابتند و در این رقابت سالنی که کیفیت مناسبتر داشته و فضای آن برای تماشاگر جذابتر باشد، حتما در جذب مخاطب موفقتر عمل میکند. از این رو است سینما آزادی در حال حاضر به خوبی توانسته مخاطب خود را به دست آورد.
نویسنده و منتقد باسابقه سینما با اشاره به دوران فعالیت سینما آزادی پیش از آتشسوزی آن در اواسط دهه 70 افزود: سینما آزادی همیشه برای ما سینمایی درجه یک بود، به خصوص که بسیاری از سینماهای دوران جوانی ما که خاطرات بسیاری از آنها داشتیم، از بین رفته بود.
وی ادامه داد: در سالهای جوانی وقتی به سینما میرفتیم، اصلاً متوجه سالن نبودیم و این فیلمها بودند که ما را مسحور میکردند، اما الان حتی دیدن خرابههای آن سینماها یادآور خاطرههای بسیار است. تاثیر سالن سینما بر مخاطب را نمیتوان انکار کرد. شاید آن زمان ما چندان به خود سالنها توجه نداشتیم، اما الان میدانم همان فضاها در کشاندن ما به سالن سینما بسیار تاثیر داشت.
ارجمند با اشاره به وضعیت فعلی سینماهای تهران گفت: به اعتقاد من با توجه به فیلمهایی که در این سالها اکران میشود دورانی که تماشاگر تنها برای دیدن فیلم و بدون توجه به سالن به سینما میرفت پایان یافته و امروز سالن سینما نقشی بسیار مهم در جذب و دفع تماشاگر دارد. مخاطب حتی دیگر از سینما فقط انتظار سالن را ندارد و سالنهای چندمنظوره برای همین ایجاد شدهاند.
این منتقد قدیمی در پایان گفت: با این پیشفرض سینما آزادی با استانداردهایی که الان اهمیت دارد، هماهنگتر است. برای اینکه بتوان مخاطب دور شده از سینما را به سالنها کشاند، در کنار تولید فیلم خوب باید کیفیت سالنها را نیز بالا برد و با توجه به وجود چند سالن حرفهای و باکیفیت در سطح شهر، سینماهایی که از این رقابت عقب بمانند در فعالیت خود دچار مشکل میشوند.
