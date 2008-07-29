کانون خانواده به عنوان محکمترین پایگاه دینی و فرهنگی در برابر هجمه غربیهاست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اکرم زیب ارزانی در نشست خبری افزود: تحکیم بنیان خانواده، تعمیق باورهای دینی، گسترش فرهنگ عفاف، حجاب و توانمندسازی زنان و سلامت اجتماعی اهداف مهم دولت نهم در بحث خانواده و بانوان است.

وی با اعلام اینکه برای اجرای برنامه های مصوب در شورای برنامه ریزی آذربایجان غربی امسال دو میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده یادآور شد: برپایی کلاس های آموزشی مشاوره روان شناسی، همایش برگزاری کارگاه ها، برنامه هایی جهت ارتقاء کیفیت سطح زندگی بر اساس آموزه های دینی و کلاسهای هنری بخشی از برنامه ها خواهد بود.

زیب ارزانی با اشاره به وصول 30 طرح پژوهشی و تصویب 14 طرح در کمیته تخصصی خاطر نشان کرد: از دستگاه ها خواسته ایم نیاز خود را برای بحث های پژوهشی در امور بانوان اعلام نمایند.

وی ادامه داد: برپایی سمینارهای آموزشی ویژه بانوان شاغل در دستگاه ها با همکاری مرکز آموزش و پژوهش استان از برنامه های سال 87 اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری است.

زیب ارزانی افزود: آموزش و پرورش می تواند گامهای موثری برای نهادینه کردن حقوق زنان و تعمیق باورهای دینی به لحاظ آموزش و نیز ارتباط گسترده با بدنه جامعه داشته باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: آموزش حقوق زنان و خانواده، بررسی تطبیقی حقوق زنان و خانواده در اسلام و مکاتب غربی، بررسی وضعیت زنان و خانواده در غرب می توانند در مبنای سمینارهای ویژه زنان قرار گیرند.

ارزانی با اعلام اینکه فرهنگ سازی نیازمند آگاهی بخشی و آن مقدمه عمل بوده اظهار داشت: لذا مربیان پرورشی، مدیران و معاونین مدارس و امور تربیتی اولین گزینه ها برای ارتقای آگاهی هستند و آموزش و پرورش اساسی ترین سازمان در شکل گیری بنیانهای فرهنگی در جامعه محسوب می شوند.

وی با اشاره به هجمه همه جانبه مکاتب غربی در بخشهای فرهنگی افزود: به واسطه برخورداری از ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه ای مکاتب غربی به راحتی در افکار و اندیشه ها نفوذ پیدا می کنند شرط اول برای دفاع آگاهی است ای بسا خانمهای مومنه نیز باشند که از حقوق خودآگاهی ندارند و زن را انسان درجه 2 می دانند و قادر نیستند پاسخگو باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: تحکیم بنیان خانواده که یک سیاست مهم دولت نهم است در سایه آگاهی زنان به حقوق افراد پایدار می ماند زیرا جایگاه و فلسفه وجودی عناصری ارزشمند و متعالی مانند همسری و مادری در غرب تخطئه شده و جهان اسلام همچنان به وجود این ارزشها افتخار می کند.

وی افزود: اگر این ارزشها را نهادینه سازیم و به فرهنگ تبدیل کنیم و به نسل جوان انتقال دهیم به پایداری اندیشه دینی نیز امیدوارتر خواهیم بود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی از نبود برنامه منسجم آموزشی در خصوص تشکیل خانواده و شیوه و مهارتهای مربوط به روابط سالم خانوادگی در مراکز آموزش اشاره کرد و گفت: آموزش زوجهای جوان را از طریق مرکز آموزشی و پژوهشی آغاز می کنیم تا جوانان را با روابط سالم و اخلاق در خانواده و تبعات عدم موفقیت در تشکیل خانواده آشنا سازیم.

به گفته وی آموزش زوجهای جوان در دستگاه های اجرایی و در ادامه عمومی سازی این آموزشها مد نظر قرار می گیرد.

زیب ارزانی با اشاره به ساماندهی مهد کودکها گفت: در جهت ارتقاء سطح آموزش ـ بهبود کیفیت تغذیه ـ بهداشت و مسائل تربیتی در مهدهای کودک با همکاری سازمان بهزیستی یکی از اولویتهای برنامه های سال 87 امور بانوان و خانواده استانداری است.

وی عنوان کرد: از نخستین همایش که در اردیبهشت ماه برگزار شد مهد کودکها استقبال خوبی داشتند و این استقبال ما را برای ادامه برپایی همایش ها از مهرماه با حضور اساتید و کارشناسان دو چندان کرده و سازمان بهزیستی نیز که متولی مهد کودکها و مهد روستاهاست از استانداردسازی حمایت می کند.

زیب ارزانی در این گفتگو همچنین از برپایی سمینارهای آموزشی برای مشاورین امور بانوان و خانواده فرمانداریها خبر داد و افزود: باید ضعفها و موانع کار را بشناسیم و از ظرفیتها در جهت توانمند سازی زنان و ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس به کار بگیریم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: باید فضایی فراهم سازیم تا حقوق زنان را مردان بدانند و حقوق مردان را نیز زنان بدانند و در فضایی آکنده از صمیمیت افراد خانواده به تفاهم متقابل کمک نمایند.