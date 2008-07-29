امنیت و ثبات خاورمیانه جز با پیوستن رژیم صهیونیستی به NPT امکان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمد صالح الصباح معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کویت در سخنانی در پانزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت:‌ صلح، امنیت و حقوق بشر پایه های اصلی سازمان ملل متحد و تامین رفاه ملت های جهان است؛ ما تلاش داریم اهداف توسعه را محقق نماییم و تمام موانع را بر طرف کنیم.

وزیر امور خارجه کویت در ادامه سخنان خود، رویکردهای کلی دولت متبوع خویش را چنین توضیح داد: کویت به حقوق بشر، عدم تبعیض و عدم برخورد گزینشی و توجه به مسائل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی عادلانه توجه دارد.

وزیر خارجه کویت با اشاره به برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق در آوریل گذشته اظهارداشت: در بیانیه پایانی این نشست بر وحدت و یکپارچگی عراق و حفظ تمامیت ارضی این کشور و همچنین بر گفتگوهای سیاسی و آشتی ملی تاکید شد.

الصباح با اشاره به جنایات رژیم سابق عراق در حق ملت عراق و همسایگان عراق گفت : ما این جنایت را محکوم می‌کنیم . این رژیم در به قتل رساندن اسرای جنگی ما و سایر کشورها اقدامات غیرقابل پذیرشی انجام داده، با این حال کویت سفیر خود را در عراق مشخص کرده و آن را نیز معرفی کرده است.

وزیر امور خارجه کویت با ابراز نگرانی از وضعیت رقت بار مردم فلسطین در نوار غزه گفت:‌ کویت از جامعه بین المللی و تمام نیروهای دوستدار صلح می‌ خواهد تا از ملت فلسطین جانب داری کنند تا دولت مستقل فلسطین به شکل قوی ایجاد شود.

وزیر امور خارجه کویت گفت: اسرائیل باید درراستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت (242 ) (1397) (1515) از سرزمین های اشغالی و جولان خارج شود و اصل زمین در برابر صلح را اجرا کند و همچنین از سیاست محاصره و گرسنه نگاه داشتن فلسطینی ها دست بردارد و از احداث شهرک های جدید خودداری کند.

الصباح با اشاره به لزوم پذیرش پیمان NPT از سوی رژیم صهیونیستی گفت: امنیت ثبات خاورمیانه محقق نمی‌شود مگر آنکه اسراییل به کنوانسیون منع سلاح های هسته‌ ای بپیوندد، باید خاورمیانه و خلیج (فارس) از سلاح های هسته‌ ای در امان باشد. همچنین حق تمام کشورهای منطقه در دستیابی به تکنولوژی هسته‌ ای برای اهداف صلح آمیز باید رعایت شود.

وی از ایران و طرف های دیگر در موضوع هسته‌ ای ایران خواست تا به راه حلی قابل قبول از طریق مذاکره برای حل مناقشه هسته‌ ای برسند .