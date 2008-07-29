شناسایی دردهای جامعه برای درمان با قرآن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در دیدار با جمعی از اعضای مرکز فرهنگی تبلیغی قرآن و عترت قم حرکت های دسته جمعی را در کنار حرکت های فردی برای شناخت و معرفی قرآن و عترت بسیار موثر خواند و افزود: قرآن کریم به گونه ای نازل شده است که همه سلیقه ها و تفکرها را می تواند جذب کند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری معارف قرآن را دریایی بیکران معرفی کرد و گفت: بنا نیست ما به این زودی ها به عمق قرآن برسیم و در روایت است که بسیاری از معارف قرآن در آخرالزمان کشف خواهد شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تقدیر ازحرکت های فردی و جمعی در آموزش ، تلاوت، حفظ وتعمیق معارف قرآن، استفاده از تجربیات پیشکسوتان در این زمینه را مفید خواند و افزود: کار با قرآن همیشه فرصت مغتنمی است که انسان درآن فرصت اساس بیهودگی نمی کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستگی جاودانی قرآن وعترت را مورد تاکید قرار داد و گفت: قرآن و عترت با هم جواب می دهد و ما بسیاری از مسائل را به کمک عترت از قرآن فهمیده ایم.

وی هرحرکتی را که پلی بین مردم و قرآن ایجاد کند بسیار مفید و موثر خواند وگفت: اصل استفاده از قرآن، یعنی علاج کردن دردهای جامعه بوسیله قرآن، که این حرکتی بسیار خداپسندانه است.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام احتشام و تعدادی از مسئولین مرکز فرهنگی و تبلیغی قرآن و عترت قم با تشریح روند فعالیت ها، برنامه ها و اهداف این مرکز خواستار مساعدت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ارتقا اهداف این مرکز شدند.