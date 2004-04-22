تيم هاي صعود كننده به مرحله يك چهارم نهايي مشخص شدند

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه رقابت هاي فوتسال قهرماني آسيا و از گروه چهارم اين رقابت ها تيم ملي فوتسال تايلند با غلبه بر مالزي با تفاضل گل بهتر نسبت به چين در صدر جدول قرار گرفت و هر دو تيم راهي مرحله بعد شدند .

در گروه سوم نيز لبنان با كسب تساوي 2-2 مقابل قرقيزستان به همراه ژاپن كه در صدر اين گروه قرار داشت ، به دور بعد راه پيدا كرد .

در گروه دوم اين رقابت ها نيز علي رغم برد تشريفاتي تايوان مقابل مالديو ، كره جنوبي و كويت به عنوان سرگروه و تيم دوم به مرحله بعد راه يافتند .

در گروه اول نيز تيم كشورمان به همراه ازبكستان راهي مرحله بعد اين رقابت ها شدند كه در مرحله يك چهارم نهايي تيم كشورمان مي بايست روز جمعه ( فردا ) با تيم فوتسال كويت ديدار كند .