چند طرح عمران شهری در بنجار زابل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، شهردار بنجار گفت: برای اجرای این طرحها که شامل مرمت و بازسازی بلوار اصلی شهر به طول چهار کیلومتر، احداث غسال خانه با زیر بنای 170 متر مربع، نقلیه و کارگاه بلوک زنی شهرداری به مساحت 3600 متر مربع و پارک ورودی شهر بنجار است، مبلغ دو میلیارد ریال از اعتبارات شهرداری هزینه شده است.

حمید رضا اربابی همچنین از آغاز احداث ایستگاه آتش نشانی شماره دو و کمربندی شهر بنجار خبر داد و بر همکاری بیشتر مردم با شهرداری و شورای شهر تاکید کرد.

شهر بنجار مرکز بخش مرکزی شهرستان زابل و در پنج کیلومتری این شهرستان قرار دارد.