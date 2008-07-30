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۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

چند طرح عمران شهری در بنجار زابل به بهره برداری رسید

زاهدان - خبرگزاری مهر: شهرداری بنجار اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن بعثت پیامبر گرامی اسلام چند طرح عمران شهری در بنجار به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، شهردار بنجار گفت: برای اجرای این طرحها که شامل مرمت و بازسازی بلوار اصلی شهر به طول چهار کیلومتر، احداث غسال خانه با زیر بنای 170 متر مربع، نقلیه و کارگاه بلوک زنی شهرداری به مساحت 3600 متر مربع و پارک ورودی شهر بنجار است، مبلغ دو میلیارد ریال از اعتبارات شهرداری هزینه شده است.

حمید رضا اربابی همچنین از آغاز احداث ایستگاه آتش نشانی شماره دو و کمربندی شهر بنجار خبر داد و بر همکاری بیشتر مردم با شهرداری و شورای شهر تاکید کرد.

شهر بنجار مرکز بخش مرکزی شهرستان زابل و در پنج کیلومتری این شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 724454

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