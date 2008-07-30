برگزیدگان اولین جشنواره کشوری سایه آفتاب معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، شب گذشته در مراسم اختتامیه این جشنواره اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 700 اثر در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، هنری و ادبی از کودکان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده بود که با قضاوت هیئت داوران نفرات برتر نیز انتخاب و معرفی شدند.

عباس حسین پناهی افزود: بر اساس آراء هیئت داوران در بخش فرهنگی 25 نفر، در بخش هنری 50 نفر و در بخش ادبی نیز 50 نفر به عنوان نفرات برتر اولین جشنواره سایه آفتاب شناخته شدند.

وی عنوان کرد: این جشنواره همزمان با مبعث حضرت رسول(ص) و در راستای درونی کردن آئین اسلام و شناخت کامل کودکان و نوجوانان از حضرت رسول (ص) برگزار شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان بیان داشت: قصه گویی، نشریه دیواری، معرفی کتاب، نامه ای به پیامبر، شعر خوانی، دف نوازی و مولودی خوانی و قطه های ادبی از جمله بخش های برگزاری اولین جشنواره سایه آفتاب به شمار می رفت.

حسین پناهی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که با برنامه ریزی صحیح بتوانیم این جشنواره را به صورت سالانه و با میزبانی استان کردستان برگزار کنیم.

لازم به ذکر در حاشیه برگزاری این جشنواره نمایشگاهی از آثار برتر و راه یافته به بخش مسابقه نیز برپا شده بود.