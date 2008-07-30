مجلس و دولت توان خود را در رسیدگی به امور زندانیان به کار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، حجت الله رحمانی عصر دیروز در بازدید از زندان الیگودرز با تاکید بر اینکه جامعه بدون جرم و زندان یکی از آرزوهای بزرگ و دیرین بشری است اظهار داشت: تاکنون این امر در هیچ جامعه ای محقق نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از مددجویان و زندانیان ناخواسته وارد زندان شده اند، بر ضرورت تعامل مجلس و دولت در کمک به زندانیان و مساعدت خانواده های آنان تاکید کرد.

عضو کمیسون کشاورزی مجلس، زندان الیگودرز را یکی از سالم ترین زندانهای حال حاضر کشور عنوان کرد و بیان داشت: مدیریت توانمند و برخورد اصولی و انسانی از جمله عواملی است که موجب ایجاد فضای سالم و بانشاط در زندانها خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری را یکی از برنامه های اصولی و مهم در دست اجرای این قوه دانست.

در ادامه این بازدید سرپرست زندان الیگودرز نیز در سخنانی ضمن ارائه گزارش از وضعیت حال حاضر این زندان عنوان کرد: خوشبختانه با هماهنگی و تلاش مسئولان قضائی تعامل مناسبی بین زندان و مجموعه قضایی برقرار است.

نصیریان تاکید کرد: هم اکنون با اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان زندانها اقدامات موثری در جهت کاهش جمعیت کیفری در استان و این شهرستان انجام شده است.

در این بازدید نماینده مردم الیگودرز در جمع زندانیان حضور یافت و در گفتگویی در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.