  1. استانها
  2. لرستان
۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

مجلس و دولت توان خود را در رسیدگی به امور زندانیان به کار گیرند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت باید توان خود را در رسیدگی و کمک به زندانیان به کار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، حجت الله رحمانی عصر دیروز در بازدید از زندان الیگودرز با تاکید بر اینکه جامعه بدون جرم و زندان یکی از آرزوهای بزرگ و دیرین بشری است اظهار داشت: تاکنون این امر در هیچ جامعه ای محقق نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از مددجویان و زندانیان ناخواسته وارد زندان شده اند، بر ضرورت تعامل مجلس و دولت در کمک به زندانیان و مساعدت خانواده های آنان تاکید کرد.

عضو کمیسون کشاورزی مجلس، زندان الیگودرز را یکی از سالم ترین زندانهای حال حاضر کشور عنوان کرد و بیان داشت: مدیریت توانمند و برخورد اصولی و انسانی از جمله عواملی است که موجب ایجاد فضای سالم و بانشاط در زندانها خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری را یکی از برنامه های اصولی و مهم در دست اجرای این قوه دانست.

در ادامه این بازدید سرپرست زندان الیگودرز نیز در سخنانی ضمن ارائه گزارش از وضعیت حال حاضر این زندان عنوان کرد: خوشبختانه با هماهنگی و تلاش مسئولان قضائی تعامل مناسبی بین زندان و مجموعه قضایی برقرار است.

نصیریان تاکید کرد: هم اکنون با اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان زندانها اقدامات موثری در جهت کاهش جمعیت کیفری در استان و این شهرستان انجام شده است.

در این بازدید نماینده مردم الیگودرز در جمع زندانیان حضور یافت و در گفتگویی در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.

کد مطلب 724467

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها