مراسم سالگرد درگذشت هنرمند و نقاش لرستانی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عصر دیروز مراسم یادمان زنده یاد استاد اصغر بیرانوند به همراه افتتاح نمایشگاه آثار نقاشی این استاد به همت انجمن هنرهای تجسمی شهرستان خرم آباد و با حضور جمعی از شاگردان وی برگزار شد.

در این نمایشگاه 45 تابلو با تکنیک رنگ و روغن از آثار این هنرمند در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه آثار نقاشی اصغر بیرانوند به مدت یک هفته آماده بازدید علاقمندان است.

زنده یاد اصغر بیرانوند هنرمند و نقاش لرستانی 18 مرداد 1329 دیده به جهان گشود. از کودکی به هنر علاقمند شد و به صورت خود آموخته به هنر و طراحی و نقاشی پرداخت. پس از پایان تحصیلات ابتدایی برای آموختن هنر نقاشی نزد استاد محمد مصوری رفت و با تکنیک رنگ و روغن آشنایی بیشتری حاصل کرد.

وی نزدیک به بیست سال به آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان و علاقمندان هنر نقاشی و خوشنویسی لرستان پرداخت که حاصل این تلاشها رواج هنر نقاشی در خرم آباد و تأسیس دفاتر تابلو نویسی و احداث کارگاه های نقاشی و حتی راهیابی بسیاری از این علاقمندان به دانشگاه ها و تحصیل آنان در رشته های هنری است.

استاد بیرانوند در تابستان سال 1384 برای صعود به قله آرارات به کشور ترکیه سفر کرد و در شش مرداد 1384 در اثر سکته مغزی با این جهان و تمام یادگارهایش وداع کرد.