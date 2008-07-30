پیشرفت در فضای مذاکرات کمیته وزارتی دولت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، به گفته منابع آگاه طرفهای مذاکره کننده در روند گفتگوهای خود به مرحله ای رسیدند که بر این اساس ظرف امروز یا نهایتا فردا بیانیه کاری دولت وحدت ملی لبنان تهیه و اعلام می شود.

منابع آگاه از نشست روزگذشته با اشاره به فضای مثبت حاکم بر نشست روزگذشته اعلام کردند: به طور خلاصه می توان گفت که شکل نهایی بیانیه دولت که طرف های مذاکره کننده درباره آن رایزنی می کنند، برحق لبنان به عنوان یک کشور و حق مقاومت برای آزادی اراضی اشغالی تاکید دارد.

درپایان نشست روزگذشته، طارق المتری وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان گفت: پیش نویس های جدیدی از بیانیه در دست بررسی است و سعی می شود تا در متن پایانی بیانیه درباره مسائل مورد اختلاف توافقاتی به دست آید اما این مسئله نیاز به زمان زیادی دارد و در مجموع ما روند توافق را طی می کنیم.

این درحالی است که درادامه رایزنی های سران لبنانی، شب گذشته فواد سنیوره نخست وزیر و میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان و بعضی از وزیران دولت با یکدیگر رایزنی هایی را انجام دادند. دیدار ولید جنبلاط رهبر دروزی های لبنان با سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان نیز در این راستا قرار می گیرد.

درعین حال ولید جنبلاط به این روزنامه چاپ بیروت گفت: زمان اعلام بیانیه کاری دولت و پایان این قصه فرا رسیده است و در مقابل منابعی از 14 مارس نیز اظهار داشتند: در نشست روزگذشته پیشرفت قابل توجهی به دست آمد.

همچنین این منابع تاکید کردند: فضای بحث و تبادل نظرها درباره تهیه بیانیه با فضای خارج مذاکرات کاملا متفاوت است و فضای داخلی بسیار بهتر از خارج آن است.

تاکنون 11 جلسه کمیته وزارتی لبنان برای تهیه بیانیه کاری دولت تشکیل شد که هنوز اختلافات بر سر بعضی بندهای آن از جمله موضوع مقاومت وجود دارد و امروز نیز دوازدهمین نشست از روند این مذاکرات برگزار می شود.