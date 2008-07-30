309 پروژه و طرح کشاورزی در لرستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ایمان جمشیدی عصر دیروز در جلسه بررسی موافقت نامه، پروژه ها و راهکارهای مقابله با خشکسالی استان اظهار داشت: این تعداد پروژه امسال با اعتباری بالغ بر 141 هزار و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه همچنین از واگذاری تعدادی از طرحهای غیرمرتبط از جمله احداث واحدهای ورزشی و انبارهای مکانیزه گندم از این سازمان به دستگاههای اجرایی استان خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه 75 درصد اراضی کشاورزی لرستان به صورت دیم کشت می شود، یادآور شد: این امر موجب شده است که کشاورزی استان در سالهای کم باران دچار مشکلات و صدمات بسیاری شود.

جمشیدی ادامه داد: با وجود منابع آبی فراوان لرستان اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار می تواند باعث بهره وری مناسب از آب و رونق بخش کشاورزی استان شود و افزایش تولیدات کشاورزی و رونق اقتصاد خانوار روستایی را به دنبال داشته باشد.

در ادامه این جلسه، مدیرکل امور عشایری لرستان نیز گفت: در سال جاری توسط این اداره کل 80 طرح و پروژه عشایری در مناطق مختلف استان در حال اجرا است.

اردشیر امیدی افزود: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این پروژه ها از پیشرفت 70 درصدی برخوردار هستند.