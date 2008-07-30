۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۰

فوزی صلوخ خبر داد:

دعوت میشل سلیمان از احمدی نژاد برای سفر به لبنان

وزیر امور خارجه لبنان با اعلام سفر رئیس جمهوری لبنان به تهران از دعوت رسمی وی از رئیس جمهوری ایران برای سفر به بیروت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی صلوخ در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان گفت: میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به تهران سفر می کند.

وزیر امورخارجه لبنان بدون اشاره به زمان دقیق این سفر گفت: حامل دعوتنامه ای از سوی رئیس جمهوری لبنان برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هستم و بالطبع سلیمان به این سفر احمدی نژاد پاسخ می دهد.

این درحالی است که پیش از این نیز روزنامه اللواء لبنان به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد: حسین شیخ الاسلام که اخیرا از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم آزادی اسرا به عنوان نماینده رئیس جمهوری به بیروت اعزام شده در دیدار خود با رئیس جمهوری لبنان دعوت رسمی همتای ایرانی اش را برای سفر به تهران به وی تقدیم کرد.

