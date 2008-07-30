سهم احزاب در پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور با تاکید بر این مطلب گفت : باید کاری کنیم تا زمینه فساد، جرم و جنایت به حداقل برسد.

دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود تصریح کرد : فعالیتهای نظارتی در دادستانی کل کشور بسیار گسترده و پیچیده است که احزاب نیز می توانند دادستانی را در این راه کمک کنند.

دری نجف آبادی همچنین در خصوص مسئله مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: مسئله مبارزه با مواد مخدر از مباحث جدی در سطح کلان کشور است که تلاش دادستانی و دیگر مسئولین در این مبارزه به تنهایی پاسخگو نیست و نیازمند عزم ملی در ریشه کن کردن اعتیاد است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه چهل و پنج درصد زندانیان کشور زندانی مواد مخدر هستند افزود : مگر سازمان زندانها و در کل قوه قضائیه تا چه اندازه بودجه دارد که افراد را گرفته و زندانی کند. باید با ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم بتوانیم تعداد زندانیان را کاهش دهیم که این مسئله از سیاستهای مهم دستگاه قضایی است.

دری نجف آبادی همچنین در خصوص امنیت گفت : از زمانی که آمریکا به کشورهای عراق و افغانستان حمله کرده است ناامنی منطقه را فرا گرفته و در واقع استکبار جهانی در حال برقرارکردن امنیت برای جنایتکاران است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد : قانون مجازاتهای اسلامی نیازمند بررسی در صحن علنی مجلس است و با کار گسترده ای که قوه قضائیه کرده است.

وی در پایان گفت : در حال حاضر قانون مجازاتهای فعلی 729 ماده است که بیش از 230 ماده به تعزیرات بر می گردد و در این لایحه جدید مسائل جدیدی اضافه شده است که امیدواریم مجلس هشتم اصولگرا سریع در دستور کار خود قرار دهد.