زن در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، نجاح عطار معاون امور فرهنگی رئیس جمهور سوریه در افتتاحیه دومین همایش "جایگاه زن" با انتقاد از فعالیتهای رسانههای غربی که دین اسلام را متهم به خشونت علیه زنان میکنند، اظهار داشت: زنان در کشورهای اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: از 14 قرن پیش تاکنون که اسلام ظهور کرده است، جایگاه زنان تکریم شده است، به طوری که اسلام به مساوات میان زنان و مردان فرمان میدهد.
نجاح عطار در ادامه افزود: زنان دارای استقلال فکری و اقتصادی هستند و بخشی از فعالیتها و کارهای جامعه بر عهده آنهاست.
معاون امور فرهگی رئیس جمهور سوریه یادآور شد: در جوامع آزاد زنان برده نیستند و در جوامع پیشرفته زنان عقبمانده نیستند بلکه در هر جامعهای دارای حقوق و وظایفی هستند و همگام با سایر افراد جامعه حرکت میکنند، به طوری که فعالیتهای علمی، پژوهشی و مطالعاتی آنها در عرصههای مختلف زبانزد خاص و عام هستند.
دومین همایش "جایگاه زن" با هدف کسب اطلاع از تجارب و افکار جدید، شناخت فعالیتهای سازنده، حمایت از زنان و مساوات میان زن و مرد در هتل شرایتون دمشق پایتخت سوریه طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه هشتم و نهم مرداد برگزار میشود.
در این همایش شرکتکنندگان از کشورهای ایران، بحرین، امارات، مصر، عراق، فلسطین، الجزایر، لبنان، تونس، عمان، سوریه، ترکیه، کانادا، سوئد و بریتانیا حضور دارند.
