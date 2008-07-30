تفاهم نامه ای بین سوریه و استان فارس در حوزه گردشگری منعقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدعلی پاک سرشت، شامگاه گذشته در نشست کمیته فنی گردشگری با حضور هیئت گردشگری سوریه و مقامهای گردشگری استان فارس در شیراز افزود: امیدواریم با انعقاد و عمل به این تفاهم نامه بخش اعظمی از گردشگران سوری به استان فارس اختصاص یابد و در این حوزه شاهد گسترش روابط گردشگری فارس و سوریه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: سالانه 580 هزار نفر ایرانی در قالب تورهای زیارتی، سیاحتی و... به سوریه سفر می کنند اما فقط 30هزار نفر از سوریه به ایران جذب می شود که امیدواریم با بسترهایی که در ایران برای جذب هرچه بیشتر گردشگری فراهم شده شمار گردشگران سوریه ای در ایران نیز افزایش یابد.

مشاور اجرایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص چگونگی ایجاد کمیته فنی گردشگری بین استان فارس و سوریه نیز بیان داشت: بر اساس تفاهم نامه هایی که بین مقامات ایرانی و سوریه ای در حوزه گرشدگری منعقد شد، کمیته فنی مشترکی نیز بین دو کشور تشکیل شد که جلسه اول آن در سوریه برگزار شد و امروز نیز شاهد برگزاری جلسه دوم این کمیته در شیراز هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در تفاهه نامه های گردشگری دو کشور به دو موضوع توسعه روابط گردشگری ایران و سوریه و همچنین رفع موانع برای زوار ایرانی مشرف به سوریه مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

در ادامه جلسه مسئول دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت و دفتر اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی ایران در کشور سوریه نیز عنوان کرد: بخش خصوصی فارس در زمینه اعزام زائر به کشور سوریه به خوبی فعال است و امیدواریم بخشهای مختلف سوریه نیز با گسترش روابط گردشگری بین دو کشور نسبت به اعزام توریست به ایران فعال تر شود.

علی محمد عسکری افزود: در حال حاضر هر جمعه یک پرواز مستقیم از شیراز به دمشق صورت می گیرد و هر دو هفته یک بار نیز روزهای شنبه پرواز دیگری پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر خطوط هوایی چندین شرکت گردشگری در فارس و شیراز در خصوص اعزام زائر با اتوبوس و مسیر زمینی فعالیت دارند که این نشان دهنده وجود زمینه مناسب در ایران و فارس برای گسترش روابط گردشگری بین دو کشور ایران و سوریه است.

مسئول دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت ایران در کشور سوریه همچنین بیان کرد: برای توسعه هرچه بیشتر روابط گردشگری ایران و سوریه این دفتر آمادگی کاملی برای خدمت به استان فارس در تمام بخش های گردشگری را دارد.