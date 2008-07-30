تلاش اردن برای امضای قرارداد هسته ای با روسیه، چین و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "خالد توکان" درجمع خبرنگاران گفت:" با امضای این توافقنامه ها، اردن به دنبال دریافت فناوری از این کشورها جهت ساخت راکتور هسته ای برای تولید برق است."

امان در اوخر ماه ژوئن توافقنامه های اولیه همکاری هسته ای را با کانادا و انگلیس امضا کرد. اردن در اواخر ماه می نیز یک چنین توافقی را با فرانسه امضا کرد.

توکان همچنین به این مسئله اشاره کرد که کمیسیون انرژی اتمی اردن در حال مذاکره با سه شرکت بین المللی فعال در زمینه کشف اورانیوم و توسعه آن است.



وی افزود: انتظار می رود که نتیجه این گفتگوها قراردادی در تابستان سال جاری برای کشف میدانهای اورانیوم در مرکز اردن باشد.

