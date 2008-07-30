انجمنهای بین المللی حافظان و قاریان قرآن کریم تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی لاریجانی ضمن تاکید بر برگزاری مسابقات قرآنی اظهار داشت : اگر در زمان پیامبر(ص) یک ابوجهل وجود داشت، امروز ابوجهلهای مدرن انواع و اقسام توهینها را به پیامبر اسلام انجام می دهند و این وظیفه ما و شماست که از ساحت پیامبر اسلام دفاع کنیم.

وی تاکید کرد : امروز شما قاریان و حافظان می توانید با تشکیل انجمنهای بین المللی از ساحت پیامبر اسلام و قرآن کریم دفاع کنید و در برابر اهانتهای ابوجهلهای مدرن امروزی بایستید.

لاریجانی که در مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم سخن می گفت بیان داشت : امروز ما باید به توحید در جهان بینی و مودت و ایدئولوژی سیاسی توجه کنیم، اما متاسفانه برخی کشورهای اسلامی در برابر آمریکا مودت و دوستی دارند و در برابر دوستان خود مخرب و جنگ افروزانه عمل می کنند.

وی ادامه داد : آمریکا و اسرائیل سعی دارند هرمی را در منطقه تشکیل دهند که در راس آن آمریکا قرار داشته باشد تا کشورهای منطقه در قاعده آن هرم فقط با راس ارتباط داشته باشند، اما آن چیزی که محاسبات آنان را بر هم زد فکر توحیدی مسلمانان است و امروز اگر مسلمانان زیر بار قدرتهای بزرگ نمی روند ریشه در فهم توحیدی و اعتقاد به قدرت لایتناهی الهی و قرآنی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : اصلاحاتی که آمریکا و کشورهای غربی به دنبال آن هستند ظاهر رحمت و زیبایی دارد، اما باطن آن زحمت و عذاب است زیرا دموکراسی آمریکایی هدفی جز دستیابی به ثروتهای منطقه ندارد.

وی ضمن اشاره به جنگ 33 روزه لبنان و پیروزی حزب الله ادامه داد : در جنگ 33 روزه لبنان، آمریکا و اسرائیل از قبل برای از بین بردن حزب الله لبنان برنامه ریزی کرده بودند و حتی وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که رؤسای حزب الله را یک هفته ای اعدام می کند، اما این حزب الله بود که به پیروزی دست یافت زیرا در یکطرف کسانی بودند که فقط قدرت خود را می دیدند و تصور می کردند مدیریت جهانی در دست آنهاست و طرف دیگر به دنبال تحقق یک هدف الهی بودند و در راه احقاق آن حاضر بودند همه هستی خود را بدهند.

لاریجانی گفت : حقیقت همه ادیان و هدف همه پیامبران توحید است و اگر حقیقت توحید را دریافت کنیم در انسان و سلوک اجتماعی وی انقلاب ایجاد می شود و شرایط را تغییر می دهد.