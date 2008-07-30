به گزارش خبرگزاری مهر ، دلامینی زوما وزیر خارجه آفریقای جنوبی که به منظور شرکت در پانزدهمین اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در ایران به سر می برد صبح چهارشنبه با دکترسعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که اصغر ابراهیمی سفیر ایران در آفریقای جنوبی نیز حضو داشت جلیلی با اشاره به نقش آفریقای جنوبی در قاره آفریقا گفت : برای تامین نیاز کشورهای در حال توسعه و مستقل باید ظرفیتهای بالای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را شناخت و پیوند عمیقی بین آنها ایجاد کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تجربه موفق همکاری کشورهای جنوب تاکید کرد : از پیوند ظرفیت کشورهای جنوب با یکدیگر ظرفیت جدیدی ایجاد خواهد شد که می تواند برای حل بسیاری از مشکلات کشورهای مستقل راهگشا باشد.

دلامینی زوما وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز ضمن ابراز خرسندی از روند مثبت مذاکرت ژنو اظهار داشت : روند مثبت مذاکره هفت کشور به نفع همه کشورها و جامعه جهانی خواهد بود.

وی آمادگی آفریقای جنوبی برای کمک به روند مثبت مذاکرات را اعلام کرد و خواستار درایت همه کشورها در ادامه مذاکره شد.

دلامینی زوما از توسعه روابط ایران و آفریقای جنوبی ابراز خرسندی کرد و خواستار استفاده از ظرفیت کشورهای جنبش عدم تعهد برای تامین نیاز کشورهای جنوب شد.

وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی با اشاره به اهمیت جنبش عدم تعهد گفت : در این برهه حساس کشورهای عضو عدم تعهد می توانند با گسترش همکاریها با چالشهای جهانی از جمله انرژی و غذا مقابله کنند.