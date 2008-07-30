وقوع خورشیدگرفتگی در روز جمعه / معرفی بهترین مناطق دنیا برای رؤیت کسوف

به گزارش خبرگزاری مهر، خورشید گرفتگی، کسوف یا خورگرفت زمانی رخ می دهد که کره ماه در میان زمین و خورشید قرار گرفته و خورشید را از دید ناظر زمینی پنهان می کند. خورشید گرفتگی ممکن است کامل و یا جزئی باشد.

کسوف هنگامی حاصل می شود که ماه نزدیک یکی از دو گره مدارش باشد. ناظری که بر زمین قرار دارد، در هنگام خورشید گرفتگی، قرص ماه را بر زمینه خورشید می بیند. اگر سایه ماه تمام قرص خورشید را بپوشاند کسوف کلی است و اگر تنها قسمتی از سطح خورشید در تاریکی بماند کسوف جزئی است.

فرد اسپناک متخصص فیزیک نجومی ناسا اعلام کرد: مسیر دید این خسوف از کانادا آغاز خواهد شد و در ادامه می توان در شمال شرقی گرینلند، قطب شمال، جنوب شرقی روسیه مرکزی، مغولستان و سپس چین آن را مشاهده کرد. با این حال مردم در شمالی ترین قسمت قاره آمریکا و قسمتهای عمده ای از اروپا و آسیا می توانند این پدیده را رصد کنند. زمان آغاز خورشید گرفتگی ساعت هشت و سی دقیقه بامداد به زمان گرینویچ خواهد بود.

ماه در هر دوره از گردش خود یک بار از میان خورشید و زمین عبور می کند. برای به وجود آمدن خورشید گرفتگی ماه باید به طور کامل بین دو سیاره قرار گیرد.

25 درصد از خورشید گرفتگیها کلی هستند اما به صورت میانگین در هر 375 سال تنها یکبار قابل مشاهده هستند.

به گفته اسپناک در هنگام اتفاق این پدیده کلی معمولا نیمی از مردم جهان قادر به دیدن آن نیستند. 49 درصد آنها کسوف را به صورت جزئی می بینند و تنها یک درصد از مردم قابلیت مشاهده کامل آن را دارند.

وی معتقد است تجربه مشاهده چنین پدیده نادری باید در لیست تجربیات هر انسانی قرار داشته باشد.

این متخصص فیزیک نجومی ناسا افزود در رصد این پدیده شرایط جوی نقش کلیدی دارد که امسال چین دارای شرایط مناسب تری از لحاظ آب و هوایی است. طبق بررسیها آسمان چین 35 درصد ابری خواهد بود که به نسبت دیگر کشورهای در مسیر کسوف، موقعیت بهتری را برای رصد خواهد داشت.





نمایی از کسوف جزئی 9 فروردین ماه 1385

در شهر تهران نیز گرفتگی در ساعت 14 و 34 دقیقه آغاز می شود و در ساعت 15 و 33 دقیقه به حداکثر می رسد که در این حالت ماه 25 درصد از سطح قرص خورشید را می پوشاند. این گرفتگی درساعت 16 و 28 دقیقه در تهران خاتمه می یابد.

خورشید گرفتگی در مناطق شمال شرقی ایران نسبت به دیگر مناطق کشور طولانی تر است و بخش وسیع تری از قرص خورشید پوشیده می شود. توجه به این نکته لازم است که مشاهده مستمر خورشید گرفتگی به بینایی آسیب می رساند و برای این کار، استفاده ازصافی های مناسب ضروری است.