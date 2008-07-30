جنایتکار صرب تحویل دادگاه لاهه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رادوان کاراجیچ پس از آنکه به فرودگاه روتردام منتقل شد، توسط بالگردی به مرکز بازداشتگاه دیوان بین المللی کیفری لاهه منتقل شد تا برای جنایاتی که مرتکب شده است، محاکمه شود.

کاراجیچ در روز 21 ژوئیه در نزدیکی بلگراد پس از 11 سال زندگی در خفا دستگیر شد. وی به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در جنگ بوسنی در سال های 92 تا 95 میلادی متهم است.

وی در مدت زندگی مخفیانه خود به عنوان یک پزشک مشغول بکار بوده است.

این درحالی است که پیش از انتقال وی به لاهه در بلگراد با سازماندهی حزب رادیکال این کشور، تظاهراتی در حمایت از کاراجیچ و اعتراض به دولت در بلگراد برپا شد.

تظاهرات شب گذشته که حدود 15 هزار نفر در آن شرکت داشتند به خشونت کشیده شد و ده ها پلیس ضدشورش و تظاهرکننده زخمی شدند.

در این راستا، پلیس بلگراد از صبح سه شنبه در تمامی نقاط حساس شهر و اطراف سفارتخانه های غربی و مراکز مهم دولتی مستقر شده است. در تظاهرات چند ماه قبل در بلگراد به چندین سفارت حمله شد و دو طبقه ازسفارت آمریکا در آتش سوخت.