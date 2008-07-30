گردشگران ایرانی با تورهای مجوز دار به سوریه سفر کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی محمد عسکری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در برخی مواقع دیده شده مردم برای سفر به سوریه قراردادهایی را با افراد حقیقی و فاقد مجوز قانونی بسته و مبلغی را نیز در اختیار آنها قرار می دهند اما پس از رسیدن به این کشور گردشگران ایرانی را در بدترین مراکز اقامتی با سطح کیفی پایین بهداشتی و رفاهی اقامت داده و باعث نارضایتی هایی برای مردم می شوند.

وی خاطرنشان کرد: دفتر نمایندگی حج و زیارت و گردشگری ایران در سوریه نسبت به نظارت بر عملکرد آژانس و کاروان های دارای مجوز و مراکز اقامتی که گردشگران و زوار خود را اسکان می دهند به صورت مستمر اقدام می کند اما این نظارت و کنترل بر این دسته افراد حقیقی که تحت پوشش حج و زیارت و میراث فرهنی نیستند نمی شود به همین خاطر افراد و تورهای فاقد مجوز پس از اینکه گردشگران را به سوریه می رسانند، تمام تعهدات خود را فراموش می کنند.

مسئول دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت و دفتر اطلاع رسانی میراث فرهنگی ایران در سوریه افزود: در برخی مواقع شاهد بودیم که این دسته از افراد در پی مواجهه با فشارها و اعتراضات مردم از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کرده و متواری می شوند و گردشگران را بدون تصفیه حساب هتل در سوریه رها می کنند و ما در سوریه وارد عمل شده و نسبت به تصفیه حساب با هتل و مراکز اقامتی آنها اقدام می کنیم.

عسکری تصریح کرد: ایرانیانی که با این چنین مشکلاتی در سوریه مواجه می شوند به دفتر حج و زیارت و اطلاع رسانی گردشگری در سوریه مراجعه و نسبت به چنین اقداماتی اعتراض می کنند و ما نیز شکایت آنها را برای پیگیری قضایی به ایران منتقل می کنیم اما برای جلوگیری از چنین مشکلاتی مردم قبل از سفر به سوریه نسبت به مجوزهای تورهای خود اطمینان حاصل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند جذب گردشگر از سوریه به ایران و اقدامات پیش بینی شده برای کاهش تعرفه های گردشگری در ایران گفت: سازمان میراث فرهنگی در خصوص اصلاح تعرفه ها در مدت اخیر اقداماتی را انجام داده که از آن جمله می توان به جایگزینی ریال به جای دلار برای پرداخت خدمات در ایران برای گردشگران یاد کرد.

مسئول دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت و اطلاع رسانی میراث فرهنگی ایران در سوریه بیان داشت: در خصوص کاهش تعرفه ها، بخش خصوصی سوریه می تواند با بخش خصوصی گردشگری ایران وارد مذاکره شده و به عنوان مثال مراکز اقامتی ایران را در زمانهای طولانی طرف قرارداد خود کند تا بدین وسیله از کاهش های تعرفه ها و قیمتها برخوردار شوند.

عسکری ادامه داد: شرکتهای گردشگری ایران در مدت اخیر قراردادهای یک ماهه ای را با مراکز اقامتی و هتل های سوریه منعقد کرده و گردشگران خود را به این مراکز می برند و با این کار از تخفیفهای مناسبی از سوی آن مراکز در سوریه بهره مند می شوند و به طور طبیعی زمانی که یک تور گردشگری قرارداد یک ماه با یک هتل امضا کند از تخفیف بیشتری نسبت به قراردادهای یک هفته ای برخوردار می شود.

وی گفت: در این خصوص به مسئولان گردشگری سوریه اعلام شده چنانچه بخش خصوصی سوریه نسبت به اعزام گردشگر به صورت مترکز به ایران فعالیت کند می تواند از تخفیفات تا سقف 50 درصد نیز بهره مند شود.

این مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود زمینه های مناسب برای جذب گردشگر سوری به ایران عنوان کرد: در برخی از کشورهای دنیا ایران باید سرمایه گذاری زیادی انجام شود تا برخی از نگرش هایی که در پی تبلیغاتی غلط در مورد ایران به وجود آمده تغییر کند اما در سوریه به سبب ارتباط مداوم ایران و سوریه، مردم این کشور نیز با ایران آشنایی کاملی داشته و نیازی به سرمایه گذاری وسیعی در حوزه تغییر نگرشها و اطلاع رسانی های این چنینی نیست.

وی همچنین گفت: در سال گذشته بیش از 500 هزار زائر از ایران توسط راه های هوایی و زمینی وارد سوریه شده اند که از این تعداد 20 هزار نفر متعلق به فارس است و در این حوزه نمایندگی سازمان حج و زیارت به صورت مستمر به عملکرد و کار تورهای ایرانی وارد شده به سوریه نظارت دارد.