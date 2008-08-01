به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایوبی تدوینگر فیلم جدید کریمی است و احسان خواجهامیری نیز به زودی کار ساخت موسیقی متن آن را آغاز میکند. وی پیش از این همزمان با فیلمبرداری پنج ترانه قدیمی را برای "امشب شب مهتابه" بازخوانی کرده بود.
دومین فیلم بلند سینمایی کریمی درونمایه معنوی دارد و تفاوتهای سه نسل شامل پدربزرگ، پسر و نوه یک خانواده را در بستر داستان عاطفی به تصویر میکشد. در این فیلم مهناز افشار، دانیال عبادی، مهوش افشارپناه، آرش تاج و امیرحسین آرمانی به ایفاء نقش پرداختهاند.
عوامل تولید "امشب شب مهتابه" عبارتند از نویسنده: کریمی، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر تولید: محمد شایسته، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: امیر ترابی، برنامهریز: بهمن گودرزی و تهیهکننده: مرتضی شایسته.
کریمی فیلمنامهنویس "الهه زیگورات"، "دختران انتظار"، "اتانازی"، "چشمان سیاه"، "رستگاری در هشت و بیست دقیقه"، "شمعی در باد"، "تله"، "انعکاس" و مجموعه تلویزیونی "شکرانه" است. "غیرمنتظره" نخستین تجربه کارگردانی او پارسال نمایش داده شد.
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