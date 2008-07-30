تطبیق حوادث روزمره با علائم ظهور به اعتقادات دینی آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد صادق کفیل ظهر امروز در همایش فرهنگی آموزشی اندیشه های آسمانی در مشهد افزود: تعیین وقت برای ظهور، امید را بین مردم کمرنگ می کند و در روایات ما این تعیین وقت حقی است که تنها برای خداوند در نظر گرفته شده است.

وی درک ناقص از مفهوم غیبت را موجب آسیب رساندن به مهدویت در حوزه رفتار اجتماعی دانست و بیان داشت: منحصر دانستن امام به مکانهایی مثل جزیره خضرا و یا حاضر دانستن امام (عج) در هر مکان و زمانی هر دو مضر است و باید همان چیزی که در روایات آمده یعنی حاضر بودن امام بین مردم را بیان کنیم.

حجت الاسلام کفیل، انکار، تحریف، تخریب و جایگذاری را ابزار جدید دنیا برای نشان دادن تصویر دل خواه خود از مهدویت دانست و با اشاره به رهنودهای رهبر معظم انقلاب بر تعمیق مفاهیم مهدویت تاکید کرد.

وی افزود: دیدار با امام (عج) امری مطلوب و ممکن است اما وقتی به ملاقات امام زمان (عج) به عنوان یک اصل پرداخته می شود وظایف منتظر، زمینه سازی ظهور و پرداختن به شرایط ظهور که امور مهمی هستند، مورد غفلت قرار می گیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین از اینکه پر تیراژترین کتابها و مجلات ما در حوزه مهدویت کتب و نشریاتی هستند که به ملاقات های امام عصر(عج) می پردازند، اظهار تاسف کرد.

این کارشناس مباحث مهدویت تصریح کرد: ارائه چهره ای خشن از حضرت (عج) از حربه هایی است که دشمنان برای سیاه نمایی ظهور به کار می گیرند در حالی که حضرت مهدی (عج) امتداد همان رافت و مهربانی های ائمه معصومین (ع) است.

معاون شعب بنیادهای حضرت مهدی موعود (عج) گفت: در کلام ائمه (ع) منتظر، مجاهد راه خدا معرفی شده است و این نشان از تلاش، پویایی و حرکت به سوی مقصد دارد.

همایش 12هزار نفری اندیشه های آسمانی با حضور برگزیدگان کانونهای مساجد در 10 دوره تا دوم شهریور ماه در مشهد در حال برگزاری است.