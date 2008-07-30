رضا دینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: این اداره کل با همکاری شماری از اساتید دانشگاهها و دبیرخانه دایمی جشنواره امام رضا (ع) و پشتیبانی شورای فرهنگ عمومی استان، آبانماه امسال میزبان این همایش خواهد بود.

وی سال گشت میلاد یا وفات هر یک از پیشوایان را زمینه ‌ای گرانبها برای بهره ‌مندی از آموزه‌های آن بزرگواران دانست و ادامه داد: یکی از فلسفه‌های تکرار این یادمان‌ها این ‌است که درگذر غفلت ‌انگیز زمان، بر سر سفره‌ سیره و سخنان آن کریمان حلقه زنیم و از شریعه زلالشان آب حیات برگیریم و سوگواره و جشنواره‌های سالانهی خود را با تعالیم پرمایه ‌ولایت غنی سازیم.

دینی، تصمیم دولت در خصوص برگزاری جشنواره‌ فرهنگی هنری امام رضا (ع) را اقدامی شایسته خواند و اظهار داشت: این حرکت بزرگ فرهنگی که بی‌گمان نقطه‌ عطفی در تعمیق فرهنگ دینی است در استان به ‌گونه‌ همایش علمی پژوهشی جلوه‌های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی و در آستانه خجسته زاد روز هشتمین ستاره‌ درخشان سپهر امامت، نمود پیدا خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، امام رضا(ع) و شناخت خدا، دیدگاههای امام رضا (ع) در باب نبوت و امامت، روش شناسی مناظرات امام رضا(ع)، مسایل و مباحث فلسفی و کلامی، مسایل و مباحث تاریخی و سیاسی، آموزه‌های اخلاقی امام رضا(ع)، مسایل و مباحث ادبی و تفسیری و مسایل و مباحث فقهی و فلسفه فقه را محورهای مقالات قابل پذیرش برای همایش زنجان عنوان کرد.

دینی یادآور شد: همچنین مباحثی در زمینه حقیقت ایمان و اسلام از منظر امام، جایگاه کتب مقدس در مناظرات امام، فقه سیاسی و اجتماعی امام، بررسی منابع و مدارک فقه امام رضا (ع)، نسخ، مدارک، منابع و مستندات بیانات رضوی، سبک شناسی سخنان رضوی، مباحث صرفی و امام رضا (ع) در اشعار پارسی‌گویان، از جمله عناوین انتخاب شده برای مقالات این همایش است.

