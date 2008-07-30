ساخت واحدهای مسکونی روستایی برای مددجویان کمیته امداد در خراسان شمالی

علی اکبر علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر این، 520 میلیون ریال اعتبار نیز کمک بلاعوض به مالکان این واحدها اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: از این تعداد واحد مسکونی 59 واحد از محل اعتبارات سال 84 و 223 واحد از محل اعتبارات سال 85 این اداره ساخته می شود.

وی گفت: این واحدها با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت هستند که با آزاد سازی قسط ها از طرف بانکهای عامل تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی خاطرنشان کرد: پارسال برای 360 واحد روستایی پرونده تشکیل شده که برای ساخت واحدهای آنها به 23 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار نیاز است و در حال حاضر پرونده آنها به بانکها ارجاع شده است.

علی آبادی در مورد ساخت مسکن شهری نیز بیان داشت: اکنون 42 واحد مسکونی شهری برای مددجویان زیر پوشش این نهاد با اعتباری افزون بر چهار میلیارد و 410 میلیون ریال در حال ساخت است که از مجموع این میزان، یک میلیارد و 680 میلیون ریال وام بلا عوض است.

شهرستان شش هزار نفری مانه و سملقان در غرب استان خراسان شمالی و فاصله 35 کیلومتری شمال شرق شهرستان بجنورد، قرار دارد.