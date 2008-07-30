پیروزی چلسی در کوالالامپور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، چلسی در سومین مرحله از تور آسیایی پیش از فصل لیگ برتر دیروز در ورزشگاه شاه علم کوالالامپور برابر تیم منتخب مالزی قرار گرفت و توانست مقابل میزبان خود با دو گل صاحب برتری شود.

در این مسابقه شاگردان فیلیپ اسکولاری تسلط بیشتری بر جریان مسابقه داشتند و در دقایق 27 با ضربه آنلکا و 53 با شوت اشلی کول دروازه میزبان را فرو ریختند.

اسکولاری بعد از بازی گفت : " من فقط منتظر بودم بازی تمام شود و نبینم که بازیکنانم یکی یکی مصدوم می شوند. زمین بازی واقعا بد بود و بازی کردن در این شرایط دشوار بود".

وی ادامه داد: " به هرحال جدا از نتیجه ای که بدست آمد این بازی گام مهم دیگری برای آمادگی ما قبل از بازی ابتدای فصل برابر پورث موث بود".