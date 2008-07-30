  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۷

پیروزی چلسی در کوالالامپور

پیروزی چلسی در کوالالامپور

تیم فوتبال چلسی در دیداری دوستانه با دو گل مقابل تیم منتخب لیگ مالزی به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، چلسی در سومین مرحله از تور آسیایی پیش از فصل لیگ برتر دیروز در ورزشگاه شاه علم کوالالامپور برابر تیم منتخب مالزی قرار گرفت و توانست مقابل میزبان خود با دو گل صاحب برتری شود.

در این مسابقه شاگردان فیلیپ اسکولاری تسلط بیشتری بر جریان مسابقه داشتند و در دقایق 27 با ضربه آنلکا و 53 با شوت اشلی کول دروازه میزبان را فرو ریختند.

اسکولاری بعد از بازی گفت : " من فقط منتظر بودم بازی تمام شود و نبینم که بازیکنانم یکی یکی مصدوم می شوند. زمین بازی واقعا بد بود و بازی کردن در این شرایط دشوار بود".

وی ادامه داد: " به هرحال جدا از نتیجه ای که بدست آمد این بازی گام مهم دیگری برای آمادگی ما قبل از بازی ابتدای فصل برابر پورث موث بود".

کد مطلب 724595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها