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۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۵۳

وزارت کار و شورای عالی استانها تفاهم نامه همکاری امضا می کنند

وزارت کار وامور اجتماعی و شورای عالی استانها تفاهم نامه همکاری امضا و مبادله می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار وامور اجتماعی ، تفاهم نامه همکاری میان وزارت کار وامور اجتماعی و شورای عالی استانها روز شنبه 12 مرداد1387 مبادله خواهد شد.

هم اکنون 110 هزار عضو شورا در شهرها و روستاهای کشور فعالیت می کنند که استفاد از این ظرفیت ها درزمینه توسعه فرهنگ کار و ایجاد انگیزه های تولید و کارآفرینی و جلب مشارکتهای مردمی حایز اهمیت است .

بر این اساس، شوراهای یادشده می توانند در شناسایی نیروهای متقاضی کار ، سیاستگذاری اشتغال ، کارآفرینی ، بنگاه های زودبازده و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای با وزارت کار همکاری داشته باشند.

تفاهم نامه یادشده زمینه های همکاری میان وارت کار و شوراهای مذکور را بیش از پیش فراهم خواهد ساخت. تفاهم نامه همکاری به امضا سید محمد جهرمی وزیرکار وامور اجتماعی و مهدی چمران به نمایندگی از شورای عالی استانها خواهد رسید.

کد مطلب 724601

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