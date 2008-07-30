۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

توکلی به مهر خبر داد:

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور توزیع شد/ آغاز انتخاب رشته از 11مرداد

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی بیش از آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در اختیار دفاتر پستی قرار گرفته تا داوطلبان برای تهیه این دفترچه با مشکلی روبرو نشوند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از روز گذشته در دفاتر پستی سراسر کشور توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: این دفترچه ها در سه گروه ریاضی و فنی و هنر و زبان های خارجه، علوم تجربی و هنر و زبان های خارجه و علوم انسانی و هنر و زبان های خارجه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: داوطلبان باید پس از مطالعه دفترچه و انتخاب رشته های مورد علاقه خود کد رشته محل مورد نظر خود را در دفترچه انتخاب رشته وارد کنند.

توکلی اظهار داشت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید از روز جمعه 11 مرداد ماه جاری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند و پس از تکمیل نهایی رسید 15 رقمی خود را برای پیگیری های بعدی دریافت کنند. تغییر و حذف یا اضافه رشته ای پس از انتخاب نهایی امکان پذیر نخواهد بود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: متخصص ترین افراد برای اتخاب رشته خود داوطلبان هستند زیرا از علاقه و استعدادهای خود برای ادامه تحصیل بهتر از هر فردی دیگری آگاه هستند.

