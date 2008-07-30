دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور توزیع شد/ آغاز انتخاب رشته از 11مرداد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از روز گذشته در دفاتر پستی سراسر کشور توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: این دفترچه ها در سه گروه ریاضی و فنی و هنر و زبان های خارجه، علوم تجربی و هنر و زبان های خارجه و علوم انسانی و هنر و زبان های خارجه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: داوطلبان باید پس از مطالعه دفترچه و انتخاب رشته های مورد علاقه خود کد رشته محل مورد نظر خود را در دفترچه انتخاب رشته وارد کنند.

توکلی اظهار داشت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید از روز جمعه 11 مرداد ماه جاری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند و پس از تکمیل نهایی رسید 15 رقمی خود را برای پیگیری های بعدی دریافت کنند. تغییر و حذف یا اضافه رشته ای پس از انتخاب نهایی امکان پذیر نخواهد بود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: متخصص ترین افراد برای اتخاب رشته خود داوطلبان هستند زیرا از علاقه و استعدادهای خود برای ادامه تحصیل بهتر از هر فردی دیگری آگاه هستند.