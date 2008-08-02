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۱۲ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۴

کاهش تراکم استخوان احتمال ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد

کاهش تراکم استخوان احتمال ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد

محققان اعلام کرده اند، هر چه میزان تراکم استخوان کمتر باشد احتمال بروز سرطان سینه در زنان بیشتر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز ، بررسی ها نشان داده برخی از داروهایی که به منظور درمان پوکی استخوان به افراد داده می شود احتمال بروز سرطان سینه را نیز کاهش می دهد.

از طرف دیگر گروهی دیگر از محققان دریافته اند که زنان مبتلا به سرطان سینه بیشتر دچار کمبود ویتامین د و فرسایش و پوکی استخوان بوده اند.

به طور کلی تحقیقات 9 ساله محققان نشان داده که زنانی که دچار پوکی استخوان می شوند تا 35 درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سینه هستند.

لازم به ذکر است، عوامل دیگری از جمله سن، سابقه خانوادگی و وضعیت تغذیه نیز تاثیر قابل ملاحظه ای در این امر دارد.

کد مطلب 724614

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