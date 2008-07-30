عمار حکیم با بشار اسد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، عمار حکیم بعد از پایان سفرش به مصر وارد دمشق شد و در آغاز سفرش به سوریه با بشار اسد گفتگو کرد.

بررسی اوضاع سیاسی و امنیتی کنونی عراق محور مذاکرات دو طرف در این دیدار بود.

همچنین دو طرف درباره روابط دوجانبه بین دمشق و بغداد و راه های تقویت آن با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

عمار حکیم در سخنانی که در قاهره ارائه کرد، درباره موضع ائتلاف عراق یکپارچه در قبال ماجراجویی احتمالی امریکا علیه ایران گفت: همه منطقه از این امر و تبعات آن نگران هستند.

وی افزود: گفتگو و نشستن بر سر میز مذاکرات و طرح دغدغه ها و از بین بردن آنها به شیوه ای منطقی و معقول تنها راه حل است.