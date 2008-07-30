  1. بین الملل
  2. سایر
۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۷

در دمشق؛

عمار حکیم با بشار اسد دیدار کرد

عمار حکیم با بشار اسد دیدار کرد

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با ورود به دمشق با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، عمار حکیم بعد از پایان سفرش به مصر وارد دمشق شد و در آغاز سفرش به سوریه با بشار اسد گفتگو کرد.

بررسی اوضاع سیاسی و امنیتی کنونی عراق محور مذاکرات دو طرف در این دیدار بود.

همچنین دو طرف درباره روابط دوجانبه بین دمشق و بغداد و راه های تقویت آن با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

عمار حکیم در سخنانی که در قاهره ارائه کرد، درباره موضع ائتلاف عراق یکپارچه در قبال ماجراجویی احتمالی امریکا علیه ایران گفت: همه منطقه از این امر و تبعات آن نگران هستند.

وی افزود: گفتگو و نشستن بر سر میز مذاکرات و طرح دغدغه ها و از بین بردن آنها به شیوه ای منطقی و معقول تنها راه حل است.

کد مطلب 724638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها