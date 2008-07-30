سیاست تحریم مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه پانزدهمین اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در تهران در دیدار با ووک یرمیچ وزیر امورخارجه صربستان با ابراز خرسندی از حضور وی در ایران اظهار داشت : نقش تاریخی یوگسلاوی سابق و شخص مارشال تیتو در بنیانگذاری جنبش عدم تعهد بر کسی پوشیده نیست و صربستان می‌تواند همچون گذشته نقش مثبت خود را در جنبش ایفا کند.

متکی افزود : اگر دیروز ما با یکدیگر گامهای بلند همکاری را می‌توانستیم برداریم امروز هم فرصتهای مناسبی برای همکاری دو و چند جانبه وجود دارد.

یرمیچ وزیر امور خارجه صربستان نیز با تاریخی توصیف کردن دیدار خود از جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین وزیر خارجه دولت صربستان که به ایران سفر می‌کند، گفت : یوگسلاوی سابق به عنوان یکی از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد بود و صربستان در تلاش است نقش موثر خود را در جنبش حفظ کرده و همچنان برای تحکیم صلح ایفای نقش کند.

وی با رد سیاست تحریم قدرتها علیه سایر کشورها تاکید کرد: اعمال این قبیل فشارها علیه کشورها راه حل منطقی و قابل قبولی نبوده و صربستان همواره از روشهایی دیپلماتیک و مبتنی بر گفتگوهای سیاسی حمایت می‌کند.

وزیر امور خارجه صربستان در پایان از همتای ایرانی خود برای سفر به بلگراد دعوت به عمل آورد که مورد موافقت متکی قرار گرفت.