به گزارش خبرگزاری مهر ، علی احمد کرتی وزیر مشاور در امور خارجه سودان امروز در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه غیرمتعهدها با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



متکی در این دیدار نقش سودان در اجلاس های مختلف بین المللی را مثبت و سازنده خواند و تصریح کرد: این کشور عضو مهمی از سازمان های بین المللی همچون کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقاست و این سازمان ها باید از عضو خود حمایت کنند.

وی افزود: ما معتقدیم مجموعه تحولات به نفع کشورهای مستقل و به ضرر دشمنان آنهاست و این دشمنان در ضعیف‌ترین شرایط هستند و سیاست آنها شکست خورده است.



علی احمد کرتی نیز در این دیدار با اشاره به نقش تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‌ای و بین المللی، از مواضع کشورمان در قبال تحولات اخیر سودان قدردانی کرد.



