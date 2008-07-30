به گزارش خبرگزاری مهر ، علی احمد کرتی وزیر مشاور در امور خارجه سودان امروز در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه غیرمتعهدها با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
متکی در این دیدار نقش سودان در اجلاس های مختلف بین المللی را مثبت و سازنده خواند و تصریح کرد: این کشور عضو مهمی از سازمان های بین المللی همچون کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقاست و این سازمان ها باید از عضو خود حمایت کنند.
وی افزود: ما معتقدیم مجموعه تحولات به نفع کشورهای مستقل و به ضرر دشمنان آنهاست و این دشمنان در ضعیفترین شرایط هستند و سیاست آنها شکست خورده است.
علی احمد کرتی نیز در این دیدار با اشاره به نقش تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقهای و بین المللی، از مواضع کشورمان در قبال تحولات اخیر سودان قدردانی کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر مشاور در امور خارجه سودان دشمنان کشورهای مستقل را در ضعیفترین وضعیت خود توصیف کرد و سیاست آنها شکست خورده خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، علی احمد کرتی وزیر مشاور در امور خارجه سودان امروز در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه غیرمتعهدها با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
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