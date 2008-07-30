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۹ مرداد ۱۳۸۷، ۲۱:۳۸

در دیداربا متکی اعلام شد:

بوسنی هرزگوین خواستار گسترش روابط اقتصادی با تهران است

وزیر امور خارجه بوسنی هرزگوین در دیدار با همتای ایرانی، از اراده کشورش برای تقویت روابط اقتصادی با تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سون آلکالای وزیر امور خارجه بوسنی هرزگوین امروز در حاشیه اجلاس غیر متعهدها در تهران با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. 

متکی  در این دیدار با اشاره به وجود علایق عمیق بین دو کشور ایران و بوسنی، خواستار تلاش طرفین جهت توسعه و تحکیم مناسبات شد. 

وی با بیان اینکه ظرفیت های زیادی برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده ارتقای روابط با بوسنی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و پارلمانی است.

سون آکالای نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در اجلاس تهران، ابراز امیدواری کرد که مناسبات دو کشور در تمامی زمینه‌ها ارتقا یابد.

وزیر خارجه بوسنی هرزگوین گفت: ما مصمم هستیم روابط دوجانبه را در عرصه اقتصادی تقویت کنیم.
کد مطلب 724674

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