اختتامیه اجلاس تهران برگزار شد / سه سند در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش در پایان اجلاس دوروزه پانزدهمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران در سخنرانی کوتاه خود از مقامات شرکت کننده در این اجلاس قدردانی و ابراز امیدواری کرد دستاوردهای اجلاس تهران محقق شود .

سپس سید محمد علی حسینی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جلسه کارشناسان ارشد اجلاس گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این کمیته را برای تهیه اسناد ارائه کرد .

در حال حاضر بررسی سه سند اجلاس تهران شامل بیانیه پایانی اجلاس ،‌ بیانیه ای در حمایت از فعالیت های هسته ای ایران و قطعنامه ای برای وقایع زیمباوه در مراسم اختتامیه در حال بررسی است .

بعد از تصویب نهایی اسناد و پایان مراسم اختتامیه منوچهر متکی به همراه فیلیپ پرز روکه همتای کوبایی خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.