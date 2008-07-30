عدم تعهد از عضویت ایران در شورای ‌امنیت حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب در سخنرانی پایانی پانزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ، با تشکر از حضور مقامات کشورها اظهار داشت: ایران به عنوان تنها عضو آسیایی جنبش عدم تعهد بعد از 50 سال نامزد عضویت در شورای امنیت است و بر این اساس دوستانه از اعضای جنبش درخواست حمایت می کنیم.

وی افزود : معتقدیم حضور اعضای جنبش عدم تعهد در شورای امنیت می تواند به رویکرد این جنبش که مبتنی بر تعامل سازنده و مشارکت همه کشورها در ساز و کارهای بین المللی است ، کمک کند.

متکی در ادامه بیان داشت: ایران به همراه یکی از اعضای جنبش عدم تعهد درخواست میزبانی اجلاس سران این جنبش را در سال 2012 مطرح کرده است و با توجه به هماهنگی که با دیگر کاندیدای میزبانی داشته ایم امیدواریم در اجلاس بعدی وزرای خارجه در هاوانا و یا در اجلاس سران کشورهای عضو عدم تعهد در مصر تقاضای میزبانی ایران مورد موافقت قرار بگیرد.

وی یاد آور شد: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است روابط خود را با همه کشورها در همه مناطق گسترش دهد و در همکاری های اقتصادی روابط اقتصادی ما با کشورهای آسیایی در 3 سال قبل به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

وزیر امور خارجه در پایان با اشاره به اینکه بیش از 400 خبرنگار پوشش خبری اجلاس تهران را انجام داده اند ، گفت : از تلاش همه رسانه ها و خبرنگاران و روزنامه ها و خبرگزاری ها و مطبوعات برای پوشش مناسب این اجلاس تقدیر و تشکر می کنم.