طرح بازسازی و نوسازی واحدهای نساجی باجدیت تداوم می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، گلنار نصراللهی با اشاره به مشکلات برخی از واحدهای نساجی گفت: از سال 80 به مدت 5 سال برنامه بازسازی و نوسازی صنایع نساجی پیگیری و در دور اول 75 واحد بحرانی که نیاز به نوسازی داشتند در کشور شناسایی شد.

وی افزود: بیشتر ماشین آلات این کارخانجات بیش از 40 سال درچرخه تولید فعال بودند و برای نوسازی آنها 500 میلیون دلار ارز اختصاص یافت.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: از این مبلغ 250 میلیون دلار برای نوسازی کارخانجات نساجی در دور اول هزینه شده است و هم اکنون نیز واحدهای باقیمانده یا واحدهای جدیدی که مشکل دارند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

نصراللهی گفت: از 75 کارخانه بزرگ که طرح اصلاح ساختار آنها در کنار واحدهای توسعه ای دیگر انجام شد، اصلاح 60 واحد که بیشتر آنها متعلق به بخش خصوصی بوده اند به اتمام رسید و 15 واحد باقی مانده است.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن یاد آور شد: بر اساس پروانه های بهره برداری موجود 9 هزار واحد صنعتی در صنایع نساجی و پوشاک کشور فعالند.

نصراللهی افزود: هم اکنون دراین تعداد واحد نساجی با سرمایه ای بالغ بر 34 هزار میلیارد ریال بیش از 300 هزار نفر مشغول به کارند.

وی خاطرنشان کرد: این کارخانجات 9 درصد اشتغال کشور و 7 درصد سرمایه گذاری را در اختیاردارند و سهم ارزش افزوده آنها بیش 4 تا 5/4 درصد است.