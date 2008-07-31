ادامه درگیریها بین ارتش پاکستان با طالبان در منطقه سوات

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع پلیس پاکستان خبر دادند که با کشته شدن حداقل 13 نفر دیگر از جمله دو زن در دومین مرحله از عملیات ارتش پاکستان در منطقه سوات از ایالت سرحد علیه ستیزه جویان مسلح این کشور، تعداد کشته های این درگیریها به بیش از 50 نفر رسید.

"اطهر عباس" سخنگوی ارتش پاکستان در عین حال با تائید کشته شدن 5 نفر از جمله 2 افسر و 3 مامور گفت در این عملیات 48 نفر از شبه نظامیان کشته شدند.



این عملیات که از آن به عملیات "راه حق" نام برده می شود زمانی آغاز شد که طالبان در منطقه مته (متا) در حومه شهر سوات به نیروهای ارتش پاکستان حمله کرد.

"اطهر عباس" سخنگوی ارتش پاکستان در بیانیه ای با اشاره به حملات پراکنده طالبان به مواضع نیروهای ارتش تاکید کرد که عملیات علیه ستیزه جویان محلی ادامه خواهد داشت.



"مولوی عمر" سخنگوی طالبان نیز در پاسخ گفته است که با توجه به آغاز عملیات ارتش در منطقه سوات توافق صلح بین طالبان و حکومت ایالت سرحد هیچ ارزشی ندارد و طالبان در سراسر پاکستان این عملیات را تلافی خواهد کرد.

طالبان سوات هفته گذشته به دولت ایالت سرحد هشدار داده بودند در صورتی که نیروهای شبه نظامی دولتی به انجام عملیات اقدام کنند و صلح در منطقه نقض شود ؛ آنها را به اسارت می گیرند و یا به قتل می رسانند.