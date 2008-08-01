امسال 350 هزار دانشجو جذب دانشگاه آزاد کشور می شوند

عبدالله جاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: تکمیل پروژه های دانشگاه آزاد در واحد های دانشگاهی سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در کشور است.

وی افزود: ما به دنبال تاسیس و ایجاد واحدهای جدید نیستیم و تاسیس و ایجاد واحدهای جدید منوط به این است که قبلا تصویب شده باشد.

به گفته وی، حدود یک میلیون متر مربع فضای آموزشی در سطح واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی در کشور در حال احداث است که امیدواریم امسال شاهد بهره برداری از این فضاهای آموزشی باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بدون اشاره به افزایش رشته های جدید در واحدهای دانشگاهی گفت: در سال جدید تعدادی از رشته های تحصیلی به رشته های موجود افزوده می شود.

جاسبی همچنین از موافقت ایجاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان خبر داد.

جاسبی روز گذشته به منظور افتتاح چند طرح عمرانی در دانشگاه آزاد واحد دامغان به این شهرستان سفر کرده بود.