جولای آرام ترین ماه حضور نظامیان آمریکایی در عراق /چهار هزار 125 کشته طی 5سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام پنتاگون در ماه گذشته میلادی تنها 17 نظامی آمریکایی در جریان ناآرامیهای عراق کشته شده اند که این میزان کمترین آماراز دسامبر سال 2003 تا کنون است.

بر همین اساس خشونت بار ترین ماهی که نظامیان آمریکایی تا کنون در عراق تجربه کرده اند مربوط به نوامبر سال 2004 میلادی است که در آن ماه 137 نظامی آمریکایی در جریان ناآرامیهای عراق کشته شدند.

پیش از این آرام ترین ماه از نظر نظامیان آمریکایی در عراق مربوط به می سال جاری بود که در آن ماه 19 نظامی آمریکایی در عراق کشته شده بودند.

بر اساس این گزارش از زمان حمله آمریکا به عراق تا کنون در مجموع چهار هزار و 125 نظامی آمریکایی در عراق کشته شده اند و هم اکنون 142 هزار و 500 نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند.

پنتاگون در پایان گزارش خود بر این نکته نیز تاکید می کند که علاوه بر تعداد کم کشته های آمریکایی در عراق در ماه گذشته از دسامبر سال 2003 تا کنون، جولای کم خشونت بار ترین ماهی بوده که آمریکا در عراق پشت سر گذاشته است.