" تكميلي" جك استراو : از نقش سازنده و همكاري ايران در عراق متشكريم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري العربيه استراو همچنين با تسليت ترور دبير اول سفارت جمهوري اسلامي ايران در عراق گفت : استفاده از توان نظامي و زور بايد در چارچوب يك استراتژي و طرح تدوين يافته باشد.

وي همچنين از نقش سازنده ايران در عراق ابراز خرسندي كرد و گفت كه سازمان ملل متحد بايد دراين كشور نقش اصلي داشته باشد.

استراو همچنين گفت: ايران درپرونده هسته اي خود پيشرفت خوبي داشته است و ما از اين موضوع خرسنديم.

خرازي وزيرامور خارجه كشورمان نيز در كنفرانس خبري مشترك با همتاي انگليسي خود گفت: دراين ديدار مسائل مختلفي از جمله تحولات در سرزمينهاي اشغالي فلسطين، عراق و مساله هسته اي ايران بحث وبررسي شد .

وي درباره اوضاع سرزمينهاي اشغالي فلسطين گفت: بحران فلسطين بايد حل شود تا راه برافراط گرايي بسته شود.

خرازي همچنين درباره تحولات در مناطق شيعه نشين عراق گفت: بايد به تحولات با حكمت وعقلانيت نگريسته شود؛ تلاش مي كنيم تا شرايط مناسب براي انتقال قدرت به عراقي ها و برپايي حكومت دموكراتيك در اين كشور فراهم شود.

خرازي با اعلام نگراني ايران از تحولات عراق تاكيد كرد: حل مشكلات اين كشور با استفاده از زور اشتباه است و تحولات در اين كشور اين امر را ثابت كرده است.

خرازي نيزبا اشاره به توافقات بيانيه تهران درباره فعاليتهاي هسته اي ايران گفت: همچنان پايبند به تعهدات خود با شركاي اروپايي هستيم و اميدواريم اجراي اين تعهدات دوجانبه باشد.



